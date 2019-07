Meppen. In der Aula des Franziskusgymnasium in Lingen sind die Preisträger des Bundesfremdsprachenwettbewerbs geehrt worden. Von den regional knapp 200 Teilnehmern des Solo-Wettbewerbs gelang es der Schülerin Tabea Alfers vom Windthorst-Gymnasium Meppen (WGM), einen der wenigen dritten Landespreise zu holen.

„Anspruchsvoll, aber insgesamt gut schaffbar“, beschrieb Tabea den Wettbewerb, der zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland gehört. Er soll junge Leute fördern, die fremde Sprachen und Kulturen auf neue Art entdecken wollen. Beim Wettbewerb selbst geht es nicht nur um Grammatik- und Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Offenheit, Kreativität und die Lust am Argumentieren.



In der Kategorie "Englisch Solo" mussten sich Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 eigenständig Wissen über ein vorgegebenes Thema, in diesem Jahr Schottland, aneignen. Gerade das selbständige Recherchieren und Erstellen eines Videos, in dem sie ihren Themenbereich möglichst originell in der Fremdsprache vorstellen mussten, wurde von den Schülern als „herausfordernd“, aber auch „unterhaltsam“ wahrgenommen. "So sind nicht nur die Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, sondern auch das Engagement der Teilnehmerinnen des Windthorst-Gymnasiums Isabel Wedel, Lorina Nalbani, Mona Kuiter, Karina Supakhunova und eben Tabea Alfers hervorzuheben und zu würdigen", schreibt das WGM in einer Pressemitteilung.

Am Wettbewerbstag konnten die Schülerinnen in sieben anspruchsvollen Aufgabenformaten ihre Fähigkeiten in Hörverstehen, mündlichen und schriftlichen Aufgaben und ihre Kenntnisse über die Landeskunde unter Beweis stellen. Inhaltlich wurde dabei ihr Wissen über die Kultur, Geschichte, Geographie und Gesellschaft Schottlands abgefragt.

Im Anschluss an den offiziellen Empfang durch Schulleiter Klumparendt und Bürgermeister Heskamp konnte sich Tabea Alfers neben einer Urkunde und den Glückwünschen von Wettbewerbsorganisator Völpel über ein Buchpräsent und ein Geldgeschenk freuen. Für sie und die weiteren Teilnehmer steht jetzt schon fest, dass sie auch 2020 ihr fremdsprachliches Können in diesem Wettbewerb unter Beweis stellen wollen.