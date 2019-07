Meppen. Benedikt Vieting ist der neue König des Schützenvereins St. Josef Schwefingen-Varloh. Im Stechen errang er die Königswürde. Mit 20 Jahren ist er der jüngste König, den der Verein in seiner 96-jährigen Geschichte bislang hatte.

