Bergung eines festgefahrenen Sattelzugs in Meppen

In den Seitenraum geraten war ein Sattelzug an der A 31 in Meppen. Foto: Autobahnpolizei Lingen

Meppen. Ein im Seitenraum festgefahrener Sattelschlepper musste am Freitagnachmittag an der Auffahrt zur Autobahn 31 in Meppen geborgen werden.