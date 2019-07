Sich bei Hitze ins Zeug gelegt hat der Leichtathletik-Nachwuchs bei den Wettkämpfen in Meppen. Foto: Carsten Nitze

Meppen. Trotz besten Sommerwetters haben mehr als 150 Nachwuchs-Leichtathleten die Badesachen gegen den Sportdress getauscht und im Stadion am Helter Damm in Meppen ihre Kreismeister der U8-Kinder bis U14-Jugend in den leichtathletischen Einzeldisziplinen ermittelt.