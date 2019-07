Meppen. Am frühen Donnerstagabend hat die Feuerwehr Meppen einen Mann aus einer misslichen Lage befreit.

"Das war ein ungewöhnlicher Einsatz", meinte Jens Menke, Sprecher der Meppener Feuerwehr. Seine Kameraden wurden zu Hilfe gerufen, weil ein Arbeiter auf einer Baustelle an der B402 in Richtung Schöninghsdorf im Korb eines Hubsteigers in etwa fünf Meter Höhe gefangen war. Grund: Das Gerät ließ sich nicht mehr bedienen. Die Feuerwehrleute fuhren die Drehleiter aus und bescherten dem Mann schließlich doch noch einen Feierabend.