Meppen . Einen Nachmittag lang wie die Pfadfinder leben - das haben am Donnerstag acht Kinder beim Ferienpassprogramm "Survival für Kids" in Meppen ausprobiert.

Sich nur das Nötigste nehmen, Pflanzen und Tiere achten und keinen Müll hinterlassen - Beim Überlebenstraining im Wald hinter der Meppener Freilichtbühne führt Erlebnispädagogin Tanja Lügering-Birck die Kinder im Alter von neun bis elf Jahren in die Verhaltensregeln der Pfadfinder ein.

Über sandige Trampelpfade geht es zum "Lager": Hier stehen und liegen die Überbleibsel der Gruppen der letzten Jahre. Zwei selbst gebaute Hütten haben den Winter überlebt und werden erkundet.

Noch ein Stück querfeldein, dann dürfen die Kinder endlich die Schnitzmesser herausholen. Für die richtige Biegsamkeit suchen sie junge Stämme der Eberesche. Mehrere Kinder suchen sich mannshohe Exemplare und machen sich ans Entasten. Begeistert wird gesägt, geschnitten und geschnitzt - manchmal auch mit zu viel Elan: Adrians Bogen hält das Spannen nicht aus und bricht.





Am Ende schießen die Kinder auf das "Wildschwein", einen bunten Luftballon, den Lügering-Birck an einem Baumstamm aufhängt. Insgesamt stehen drei Survival-Termine auf dem Programm. Für den Kurs am Freitag, 5. Juli, um 13.30 Uhr sind noch einige Plätze frei.