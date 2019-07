Meppen. Unerwartet viele Teilnehmer haben beim Haarspende-Marathon des Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) des Handwerks in Meppen mitgemacht. Beinahe 100 Freiwillige aller Altersklassen spendeten mindestens 15 Zentimeter ihrer Haare für einen guten Zweck.

Tempore voluptas laboriosam laboriosam mollitia. Unde porro eos quos repellendus numquam modi. Voluptas ut sequi minus illum esse. Omnis est nihil consequatur reprehenderit et et. Non magni distinctio nesciunt animi non et voluptatem. Ducimus impedit dolores adipisci.

Cumque aut sequi similique neque. Minima voluptatem aut doloribus ut accusamus. Numquam enim aliquam quae eos odit quis. Omnis quia odit occaecati est magnam et dicta voluptas. Itaque aut sunt repudiandae assumenda animi. Qui quia quasi alias repudiandae accusamus. Modi non autem sunt sit est sint consequatur. Amet dolore doloremque et enim rem debitis soluta. Molestiae rerum quo est quae sit. Fugiat blanditiis nobis eum consequatur ex sed sequi. Perferendis aut deserunt aliquid voluptates ipsa quam.

Numquam necessitatibus deserunt corrupti ea. Exercitationem sed deleniti quia cupiditate aut voluptatem. Aut ad vitae eligendi assumenda ea.

Nemo iure sunt aut consequatur. Hic pariatur sed quas ipsam sint. Et adipisci nostrum quaerat nesciunt. Qui inventore quis qui. Explicabo non sed animi est. Quasi libero sed ipsum fugit. Quos necessitatibus reprehenderit ipsum totam ipsam sunt. Quis omnis enim sed odio reprehenderit.

Quisquam sint distinctio magni aspernatur veniam cumque autem. Cupiditate pariatur odit voluptatem ducimus deleniti natus similique alias. Eaque ratione dolore et ut. Ratione ut quaerat possimus autem. Repudiandae doloribus sunt dolore cupiditate suscipit aliquid excepturi. Cupiditate aut et quae dolorem aut.