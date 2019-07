Direktorin Anette Schneckenberger (l.) hieß Julia Brinker am Amtsgericht Meppen willkommen. Foto: Amtsgericht Meppen

Meppen. Per Abordnung war sie bereits seit Juli 2018 am Meppener Amtsgericht tätig - nun aber gehört Julia Brinker offiziell dem Gericht in der Kreisstadt an. Der entsprechende Erlass des Justizministeriums Hannover wurde ihr durch den stellvertretenden Direktor des Amtsgerichts, Norbert Kuiter, überreicht.