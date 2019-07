Meppen. Achim Petry rockte mit den Liedern seines Vaters „Wolle“, der „Shark“ heizte mit Songs der 80er dem Publikum ein und DJ Tom gab alles, was vor 30 Jahren so aus der Musikbox kam: "Charity meets 80s" in Meppen erbrachte einen Reinerlös in Höhe von 1750 Euro.

Seit nun fünf Jahren hat es sich das Orga-Team der „Charity meets 80s“ zur Aufgabe gemacht, einmal im Jahr eine 80er-Jahre-Party zu veranstalten, die bei den sogenannten „Middle Agern“ die Erinnerungen an ihre Jugend- sowie Sturm- und Drang-Zeit in den 80ern und besonders im Meppener Bermuda-Dreieck wachhalten soll. Und wie in jedem Jahr zeigten dabei viele hundert Gäste den Organisatoren, dass bei den Leuten zwischen 40 und 60 der Wunsch nach einer ausgelassenen Party und dem Auffrischen von alten Bekanntschaften besonders stark ausgeprägt ist.



Auch nach der jüngsten Party bat das Orgateam wieder per Facebook um Vorschläge für Initiativen und Einrichtungen, denen der Erlös gespendet wird. Der Schwerpunkt sollte dabei auf Einrichtungen liegen, die aufgrund ihrer Strukturen weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Mit dem Erlös sollen aber in diesem Jahr besonders die Ehrenamtlichen der Initiativen selbst bedacht werden, denn diese „setzen sich zwar mit tollem Engagement für die Ziele ihrer Einrichtung ein, vergessen sich darüber aber manchmal selbst“. Hier wolle man einfach mal Danke sagen und hoffe, die Motivation für den selbstlosen ehrenamtlichen Einsatz auch weiterhin aufrecht erhalten zu können, so die Organisatoren.

2019 fiel die Entscheidung zugunsten der Hospizhilfe Meppen, der inklusiven Fußballmannschaft der SF Schwefingen, die im Rahmen des InduS-Sportprojekts Menschen mit Behinderung für den Fußball begeistert, sowie der Aktion „Schüler helfen Senioren“ der Johannesschule Meppen.

Wie die Vertreterinnen der Hospizhilfe, Antonia Gruber und Elisabeth Beerling-Albert, bei der Übergabe des Spendenschecks mitteilten, zeige sich die Hospizhilfe hocherfreut über die Zuwendung. Sie werde helfen, die ehrenamtlichen Mitarbeiter noch besser zu motivieren und sie bei der wichtigen Aufgabe der Begleitung sterbenskranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu unterstützen.

Die InduS-Mannschaft des SF Schwefingen um Helmut und Manuel Vehring betonte die Bedeutung ihres Teams gerade auch im Hinblick auf die Einbindung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. Sie teilhaben zu lassen am „normalen Leben“ sei eine große Aufgabe. Wenn man am Ende eines Spiels in lachende Kinderaugen schauen könne, sei das eigentlich schon alle Arbeit wert. Den Preis werde man nutzen, um weiterhin den Zusammenhalt in der Mannschaft zu fördern.

Das Orgateam wählte die drei Initiativen aus einem Vorschlagspool von rund 20 Einrichtungen aus. Am 8. Februar 2020 wird es im Emslandsaal Kamp die nächste Auflage der 80er-Jahre-Party geben. Dann spielt neben der Kölner Kultband Tante Käthe ein weiterer Überraschungsgast auf. Mit dabei wird ebenfalls wieder Party-Urgestein „Der Shark“ sein.