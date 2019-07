Meppen. Das kommende Wochenende vom 5. bis 7. Juli 2019 bietet allerhand Veranstaltungen für Groß und Klein. Beim MSC Haselünne kann der Traum vom Fliegen verwirklicht werden, am Geester Speicherbecken findet die traditionelle Seemeile statt und auf der Freilichtbühne in Meppen gibt es Saturday Night Fever.

Der Start ins erste Juliwochenende wird am Freitagabend auf der Freilichtbühne Meppen gefeiert. Ab 20 Uhr heißt es: Vorhang auf für Saturday Night Fever. Nach den erfolgreichen Umsetzungen von Footloose, Fame und Flashdance, nimmt sich die Freilichtbühne Meppen nun den vierten großen Tanzfilm vor. New York 1976: Der junge Tony Manero lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel in Brooklyn. Tagsüber jobbt er in einem Farbenladen, aber nachts lassen er und seine Kumpels ihren tristen Alltag hinter sich und tauchen ab in die Glitzerwelt der Discos. Tony verliebt sich in Stephanie Mangano und hofft, mit ihr zusammen einen großen Tanzwettbewerb zu gewinnen und mit dem Gewinn in ein besseres Leben zu starten. Das Musical bietet neben vielen mitreißenden Tanznummern, witzigen Szenen auch eine berührende Story, die von den Träumen und Ängsten junger Menschen und vom Erwachsen werden erzählt. Eine weitere Vorstellung findet am Samstagabend, ebenfalls um 20 Uhr statt.

Was ist unbezahlbar?

Am Samstagmorgen veranstaltet das Stadtpastoral KIM – Kirche in Meppen eine Kunstaktion auf dem Windthorstplatz. Was ist unbezahlbar? Eine Frage reist um die Welt. KIM greift ein weltweites Projekt auf, das von dem Künstler Johannes Volkmann in Zusammenarbeit mit dem Papiertheater Nürnberg entwickelt wurde. Passanten sind eingeladen ab 10 Uhr an dem langen Tisch vorbeizuschauen und ihre Antworten auf die Frage: "Was ist unbezahlbar?" auf mit Papier umwickelte Teller zu schreiben.

Traum vom Fliegen

Wer hat ihn nicht, den Traum vom Fliegen? Dieser kann am Samstagnachmittag auf dem Flugplatz des MSC Haselünne erfüllt werden – zumindest im kleinen Maße. Der MSC lädt ab 15 Uhr zur Ferienpassaktion auf das Vereinsgelände ein und bietet Gelegenheit das Hobby Modellflug näher kennenzulernen.

Geester Seemeile

Abgerundet wird das Wochenendprogramm mit der Geester Seemeile. Auch in diesem Jahr erwartet das zweitägige Volksfest am Geester Speicherbecken tausende Gäste. Das abwechslungsreiche und bunte Programm startet am Samstagvormittag mit einem Flohmarkt. Ab 11 Uhr bietet ein weiterer Flohmarkt in und vor der Wassersportschule maritime Kunst an. Zudem wollen fünf Bands, darunter eine inklusive Band aus den Niederlanden, dem Publikum mit ihren musikalischen Darbietungen einheizen. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Die Besucher erwartet jede Menge Spaß und Abenteuer: Piratenentern mit Seeräuber-Schminken, Piraten-Malaktion und Piraten-Zauber, sowie Musik, Tanz, Show und jede Menge Seemannsgarn versprechen einen unterhaltsamen Nachmittag.