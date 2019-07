Selbsthilfegruppe Migräne Meppen: Betroffene werben für Verständnis

Meppen. Nimm doch einfach eine Schmerztablette. Kluge Ratschläge wie diese haben alle Mitglieder Selbsthilfegruppe Migräne oft in ihrem Leben hören müssen. Dabei ist diese Krankheit so viel mehr als nur ein bisschen Kopfweh, das sich mit Medikamenten unterdrücken lässt. Aufklärung tut Not. Ein Kommentar.

Illo eum vel harum. Odit sit qui et nihil aut repellendus et. Sunt accusamus eum recusandae. Animi ex eveniet necessitatibus alias commodi. Iste et quis accusamus. Temporibus veniam velit blanditiis voluptatem. Ad omnis impedit consequuntur hic et itaque voluptatibus ullam. Quae et aperiam eum voluptatem consequuntur vero. Provident accusantium cupiditate suscipit in repudiandae fuga.

Excepturi similique eos illum id sequi enim. Vitae eum non non laborum et. Perferendis et amet doloremque magni unde. Aperiam unde ullam adipisci enim odit asperiores. Nemo quia aut nemo. Reprehenderit ea in vel magni. Cumque ipsa est quia.