Meppen. Endlich Sommerferien! Sechs lange Wochen Freizeit liegen ab heute nicht nur vor den Schülern der Overbergschule in Meppen. Für tausende Schüler im mittleren Emsland beginnt nun die schönste Zeit des Jahres.

Die Sonne lachte mit den meisten Kindern um die Wette, als die Schulglocke zum letzten Mal in diesem Schuljahr läutete. Zurück auf die Schulbank geht es in Niedersachsen erst wieder am Donnerstag, den 15. August. Bis dahin geht es für viele Schüler zusammen mit Freunden oder den Eltern in den Urlaub. Aber auch wer im mittleren Emsland in der Ferienzeit bleibt, muss sich nicht langweilen. Beispielsweise bieten die Ferienpassprogramme der Kommunen reichlich Abwechslung und sorgen für sechs Wochen voller Spaß, Freude und Abkühlung.