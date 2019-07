meppen. In Meppen gibt es jetzt eine Generalvertretung der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe.

Versicherungsfachmann Heinz-Hermann Over hat an der Lingener Straße 36 in Meppen eine Generalvertretung der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe eröffnet. Over ist seit 20 Jahren Fachmann im Bereich Versicherungen.



Neben Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein gratulierten auch der zukünftige Landrat Marc-Andrè Burgdorf und der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing, da Heinz-Hermann Over auch schon langjährig in verschiedenartigen ehrenamtlichen Bereichen tätig ist.

Die Mecklenburgische Versicherungsgruppe ist die älteste private deutsche Versicherungsgesellschaft mit überregionalem Geschäftsbetrieb. Direktionssitz ist Hannover. Mit rund 800 Angestellten und etwa ebenso vielen hauptberuflichen Agenturen betreut sie mehr als 600000 Kunden in ganz Deutschland.