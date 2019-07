Meppen. Die Anne-Frank-Schule Meppen hat 63 Schüler verabschiedet.

Auch in diesem Jahr begannen die Abschlussfeierlichkeiten mit einem Wortgottesdienst in der Kirche St. Maria zum Frieden unter der Leitung von Pater Benny und Pastor Joachim Heldt. In der anschließenden Feierstunde erhielten insgesamt 63 Schüler ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrer. Die Schulleiterin Annette Guba verdeutlichte in ihrer Ansprache getreu dem gewählten Motto „Die Zukunft liegt in unseren Händen“, dass es jetzt an den Schülern liege, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und selbst zu gestalten.



Auch stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Kötter sowie der Elternvertreter Christian Klene und die Schülervertreter wünschten den Abschlussklassen viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. Besonderer Dank galt dabei dem Kollegium der Anne-Frank-Schule für die geleistete Arbeit und den Eltern für die Unterstützung in teils anstrengenden Zeiten.

Begleitet wurde die Veranstaltung durch unterhaltsame Musikbeiträge einzelner Schülerinnen und Schüler und einen Auftritt der Theater-AG. Einen Höhepunkt bildete zudem die Verleihung des Kiwanis-Hauptschulpreises an den Schüler Maxim T. aus der Klasse 10a. Nach nur dreijährigem Aufenthalt in Deutschland erreichte er sogar einen guten Realschulabschluss.