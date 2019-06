Meppen. Sich in Zukunft noch mehr an den Kunden anpassen - das hat sich die Emsländische Volksbank eG (EVB) im Rahmen Vertreterversammlung in Meppen „auf die Fahne geschrieben“ und für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt ein positives Fazit gezogen. Motiviert wurden die Teilnehmer der Versammlung durch den Musiker und Extremsportler Joey Kelly.

Begrüßt wurde die Versammlung im Saal Kamp auf ganz andere Art: „Alexa“, die digitale Universalassistentin, übergab das Wort an den Aufsichtsratsvorsitzenden Heinrich Wessels. Wessels stellte dann auch zunächst den „Alexa Skill“ der EVB vor, „denn die EVB geht mit dem Trend und bietet ihren Kunden modernste Digitaltechnik“. Im Namen des Aufsichtsrates bedankte sich Wessels bei allen EVB-Mitarbeitern „für die ausgezeichneten Leistungen und das große Engagement“. So habe man es erneut geschafft, die Erwartungen an das vergangene Geschäftsjahr zu übertreffen.

Vorstandsvorsitzender Frank Thiel erläuterte im Anschluss die strategische Planung für die nächsten Jahre und fasste das Geschäftsjahr 2018 zusammen. Dabei zeigte er auf, welche Projekte nach der Strategie „nah, modern, begeisternd“ bereits umgesetzt wurden. Das umfasse „eine viel lockere Kleiderordnung“ und erstrecke sich bis hin zu einer regelmäßigen Überprüfung des Filialnetzes und den „Ausbau unserer Beratungsqualität“, erläuterte Thiel.





Das Geschäftsjahr 2018 bewertete Thiel positiv. So konnte die EVB ihre Mitgliederzahl auf 23.666 (plus 1,4 Prozent) steigern. Das Kundenwertvolumen (2,7 Milliarden Euro) und das Kreditgeschäft seien erneut gestiegen. Bei den Geld- und Kapitalmarktanlagen gebe es einen Zuwachs auf 419 Millionen Euro, die Kundeneinlagen erhöhten sich auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Bei den Eigenmitteln, die Thiel auf 154 Millionen Euro bezifferte, habe es eine Steigerung zum Vorjahr um 5,5 Prozent gegeben.

Die Bilanzsumme betrage 1,5 Milliarden Euro, erfuhr die Versammlung. Das Betriebsergebnis sei auf 31,1 Millionen Euro gestiegen, „was bedeutet, dass wir unsere Ertragssituation trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter verbessert haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende, der somit einen Jahresüberschuss von 4,4 Millionen Euro verkünden konnte.

Ein großes Lob sprach Thiel den Mitarbeitern der Volksbank aus. „Ohne das tatkräftige Engagement unserer Mitarbeiter wäre dieses Ergebnis nicht zustande gekommen“, sagte Thiel. Im Anschluss wurden Wahlen für den Aufsichtsrat durchgeführt. Die Mitglieder bestätigten Andreas Coppenrath und Franz-Josef Butterweck in ihren Ämtern.

Anzeige Anzeige

Fasziniert lauschten die Versammlungsteilnehmer im Anschluss an den offiziellen Teil dem Motivationsvortrag von John Kelly unter dem Motto „No Limits“. Dabei berichtete der Stargast auch über „die Erfolge und Misserfolge“ der Kelly Family, deren aktuell „wieder grandiosen Aufschwung“, den der „Unternehmer in der Kelly Family“ auf die richtige Motivation zurückführte. „Geben Sie niemals auf, auch wenn Sie meinen, Sie seien am Boden“, so lautete sein Appell.