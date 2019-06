Meppen. Für 137 Abiturienten des Gymnasiums Marianum Meppen ist am Samstag ein Traum in Erfüllung gegangen. Nach zwölf langen aber auch erfolgreichen Schuljahren wurden im Saal Kamp die begehrten Abiturzeugnisse ausgehändigt und damit endete für die ehemaligen Schüler nicht nur ein Lebensabschnitt – nun stehen ihnen Türe und Tore für den nächsten Abschnitt offen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen und einem gut gefüllten Saal herrschte eine spürbar heitere und gelassene Stimmung unter Schülern, Eltern und Lehrern. Und für den neuen Schulleiter Hermann-Josef Rave war diese Verabschiedungsfeier sogleich seine erste am Marianum. „Nun ist er also da, der große Moment, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, auf den ihr viele Jahre hingearbeitet habt. Insbesondere die Prüfungswochen waren dabei geprägt von Arbeit und Anstrengung. Wohl nicht umsonst habt Ihr euch das Motto ‚Abicatamol – der Schmerz hat ein Ende’ gegeben“, resümierte der Pädagoge.





Er gab den jungen Schulabsolventen sogleich einen Rat mit auf den Weg, in dem er den Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant, zitierte: „Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen!“ Dazu erläuterte Rave weiter: „Nicht andere Menschen sollen das Denken für einen übernehmen, sondern der autonome Mensch selbst. Nur so kann er sich gemäß Kant aus der Unmündigkeit befreien.“





Dazu gehöre ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein, das mit der Fähigkeit zu mitunter unpopulären Entscheidungen aber auch mit angemessener Toleranz einhergehen müsse. „Für euren weiteren Lebensweg wünsche ich euch alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen“ sagte Rave zum Abschied.

Für die Abiturienten sprach Merle Bruno anschließend ein Wort sowohl des Grußes als auch des Dankes: „Unser motte ‚der Schmerz hat ein Ende’ trifft natürlich auch auf die vielen Diskussionen, Referate und Klausuren zu. Dennoch, denke ich, können wir alle positiv auf die letzten acht Jahre zurückblicken, in denen wir uns teilweise um 180 Grad verändert haben, sei es im Aussehen, in den Denkweisen, im Auftreten oder auch allgemein auf den Charakter bezogen.“



Anzeige Anzeige





Mit einem Lächeln auf den Lippen erinnerte sie an etliche lustige Begebenheiten aus der Schulzeit am Marianum und bedankte sich für Verständnis und Unterstützung durch die Lehrer.

Bei der anschließenden Aushändigung der Zeugnisse gab es so manchen heftigen Applaus, denn neben den begehrten Dokumenten gab es auch Geschenke und Auszeichnungen für herausragende Leistungen und für beispielhaftes Engagement.





Nach dem Grußwort der Vertreterin des Ehemaligenvereins, Sabine van Zoest, hatte auch der Oberstufenkoordinator Hermann-Paul Breer zur Verabschiedung noch eine Rede parat, in der er sich bei seinen Kollegen und bei den Schülern für das erfolgreiche Miteinander bedankte, scherzend an einige Episoden aus den Schuljahren mit den Abiturienten erinnerte und die Abiturienten abschließend beglückwünschte. „Bleibt euch treu und bleibt am Ball!“, gab der Pädagoge den ehemaligen Schülern mit auf ihren weiteren Weg.

Zur musikalischen Untermalung sang zwischendurch der Schulchor aCHORd, den Christoph Tenbruck leitete und am E-Piano begleitete.

Die Abiturienten Gymnasium Marianum 2019 Pia Ahlers, Meppen-Fullen Ina Baalmann, Meppen-Holthausen Kai Dominik Bechtold, Werlte Luisa Beckmann, Meppen-Fullen Marie Berentelg, Meppen Ida Berenzen, Haren-Wesuwe Fabian Besekow, Meppen Töbe Bischoff, Meppen-Rühle David Samuel Bloms, Geeste; Leonie Böker, Lähden-Holte-Lastrup; Malte Bohse; Meppen; Nick Bolk, Twist; Sophia Book, Haren-Emmeln; Markus Brameyer, Meppen; Leonard Bredol, Meppen; Hannah Brink, Meppen-Bokeloh; Talea Brinkmann, Lathen-Fresenburg; Merle Bruno, Haren-Altenberge; Paul Budden, Meppen; Emelie Buhs, Geeste-Groß Hesepe; Eva Deermann, Klein Berßen; Angelina Delyagina, Meppen; Jannik Deters, Haselünne-Lotten; Marcel Deymann, Haren-Altharen; Leon Dierkes, Lathen-Wahn; Julia Droste, Meppen; Lisa-Marie Düffels, Haren; Leon Düsing, Meppen-Versen; Pia Eggen, Meppen-Teglingen; Pia Einspanier, Meppen-Groß Fullen; Sophie Engelmann, Meppen; Jenna Fischlein, Meppen-Helte; Ben Paul Flint, Haselünne; Levin Gerdes, Meppen; Fiona Gimbel, Meppen-Bokeloh; Leonie Grave, Lathen-Kathen; Alexander Grote, Stavern; Maike Hagen, Haren-Altenberge; Hannes Hagen, Meppen-Versen; Sven Hanzlik, Meppen; Pia Hebbelmann, Meppen; Marvin Heet, Twist-Adorf; Laureen Hemme, Meppen-Fullen; Lena Hensel, Geeste-Klein Hesepe; Yannick Hilckmann, Meppen-Versen; Carina Hogarz, Meppen; Lea Horstmann, Meppen-Fullen; Tobias Hüer, Geeste-Osterbrock; Kim Jacobi, Meppen-Hemsen; Tringa Jakupaj, Meppen; Vivienne Janning, Twist; Lennart Jansen,Twist-Schöninghsdorf; Jonas Janzen, Meppen-Rühle; Jana Janzen, Werlte-Wehm; Henrike Juraschek, Meppen; Felix Kalmer, Geeste Osterbrock; Beate Kampen, Fresenburg; Sophia Kathmann, Meppen-Versen; Eva Kathmann, Meppen-Fullen; Jonah Keller, Meppen Rühle; Dominik Kewe, Werlte; Katharina Klaas, Geeste; Lars Klahsen, Lathen-Dünefehn; Philipp Klassen, Lathen-Dünefehn; Katharina Klemme, Geeste; Philipp Kleymann, Fresenburg; Amy Klose, Twist; Jennifer Kloster, Meppen; Viola Knurbein, Meppen; Hannes Köbbemann, Meppen-Schwefingen; Sophie Kohnen, Fresenburg; Moritz Kohnen, Holte; Lars Koldemeyer, Werlte-Wehm; Lysann Koop, Werlte-Wehm; Henry Korte, Twist-Rühlerfeld; Henning Korte, Meppen-Helte; Elisa Kröger, Meppen Hemsen; Tom Kuhrs, Geeste-Osterbrock; Niels Lau, Lähden-Holte Lastrup; Till Benedikt Meldau, Haselünne; Anna Mersmann, Geeste-Klein Hesepe; David Meyners, Herzlake; Marie Möller, Stavern; Isabell Molnar, Meppen-Versen; Guilaine Mongoin, Meppen; Constanze Muke, Geeste-Varloh; Nico Neehoff, Haren Erika; Tim Niermann, Geeste-Osterbrock; Gloria Nüsse, Meppen; Ines Olthoff, Twist; Mara Ostermann, Lähden; Hannah Otten, Meppen-Helte; Hannah Ottens, Haren; Pia Preuß, Meppen-Fullen; Peter Reiners, Geeste-Groß Hesepe; Leonie Robben, Meppen-Groß Fullen; Luzia Rücken, Meppen-Borken; Natalie Ruhnke, Holte; Lena Sannen, Meppen-Teglingen; Ida Schallenberg, Meppen-Bokeloh; Hannah Schlichter, Lathen; Simon Schmidt, Haselünne-Bückelte; Sarah Schmidt, Lähden-Holte Lastrup; Marie Schröer, Haren-Altenberge; Philipp Schröer, Haren-Altenberge; Lea Schütte, Haren-Erika; Roberta Schütte, Meppen; Christian Schulte, Meppen-Fullen; Luca Sophie Schweer, Werlte; Corinna Schwindeler, Haselünne-Lehrte; Maria Shi, Meppen-Versen; Sarah Sieber, Geeste-Klein Hesepe; Lennard Speller, Meppen-Versen; Jakob Steinkamp, Meppen-Rühle; Christine Strätker, Meppen-Bokeloh; Ted Tattermusch, Meppen; Sarah Terborg, Lingen; Christoph Thale, Meppen; Finja Thiemontz, Meppen-Borken; Jana Timm, Haren; Emma Trepohl, Meppen-Versen; David Ucherek, Haren-Erika; Amelie Vedder, Twist-Siedlung; Elias Vehring, Twist-Bült; Lia Marie vor dem Brocke, Meppen; Lena Vos, Meppen-Borken; Luca Weber, Geeste-Osterbrock; Chiara Wecke, Renkenberge; Lukas Weiler, Klein Berßen; Meike Wessels, Geeste; Hanna Weßling, Meppen-Rühle; Julian Wiese, Meppen; Jonah Willems, Meppen-Versen; Lisa Wilmes, Twist-Bült; Christoph-Dominik Winters, Meppen; Dunja Woloschin, Meppen-Versen; Nick Züwerink, Meppen ;