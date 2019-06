Meppen. Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B402 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Feuerwehrfahrzeug gekommen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ein 57-jähriger Mann wollte gegen 16.30 Uhr mit seinem Feuerwehr-Lkw von der B402 nach links in die Auffahrt Versen abbiegen. Dabei übersah er den in Richtung Meppen fahrenden Fiat eines 76-jährigen Niederländers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Verursacher sowie der Fahrer des Fiat wurden leicht verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die 80-jährige Mitfahrerin des 76-Jährigen musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.