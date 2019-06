Meppen. 103 Schüler des Windthorst-Gymnasiums Meppen haben nach acht Gymnasialjahren ihre Abiturzeugnisse erhalten. Der letzte Jahrgang, der das Abitur nach acht Jahren erreicht haben wird, suchte sich passend dazu das Abimotto „Abiturbo – Atemlos durch G8“ aus.

„Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang dachte, etwa 120 verpeilte Schüler steuern auf ihren Untergang zu. Doch als ich aufgehört habe, euch zu siezen, kamt ihr auf Kurs.“, scherzte Jahrgangskoordinator Michael Schmitt. Das Varieté in diesem Jahr, sei das beste gewesen, was er bisher gesehen habe. „Neben dem Zeugnis sollt ihr heute auch Rüstzeug mitnehmen, für alle Prüfungen, die euch im Leben noch bevorstehen werden. Ihr seid mir wirklich ans Herz gewachsen.“, so Schmitt.

23 Mal stand dieses Jahr eine Eins vor dem Komma, die Jahrgangsbesten sind Lars Ole Breitmeier und Eike Michel Wobken mit einem Notendurchschnitt von 1,0. „Als letzter G8 Jahrgang, habt ihr noch einmal langen Atem bewiesen.“, gratulierte Schulleiterin Daniela Brüsse-Haustein. Heute werde von 18-Jährigen erwartet, drei Sprachen fließend zu sprechen, Auslandsaufenthalte und mehrjährige Berufserfahrung absolviert zu haben. „Es stellte sich heraus, dass G8 kein Weg, sondern Holzweg ist. Lernen braucht Zeit und Zeit ist leben.“, so Brüsse-Haustein.

Im Namen der Eltern appellierte Elternvertreterin Monika Lüken an die Abiturienten: „Verwirklicht eure Träume, geht euren eigenen Weg und lasst euch nicht einengen. Beruf und Karriere sind wichtig, aber nicht alles.“ Paul Bresan richtete einen Poetry Slam an seine Mitschüler und betonte: „Mögen unsere Pisten uns immer wieder im Pub zusammenführen.“ Die Jahrgangssprecher Sophie Feldhaus und Aaron Theil ließen die letzten acht Jahre Revue passieren und richteten abschließend ein großes Dankeschön an Eltern, Lehrer und alle Beteiligten.