Meppen. Nach 13 ereignisreichen Schuljahren durften 96 Schüler der Berufsbildenden Schulen in Meppen nun ihre Abiturzeugnisse von Schuldirektor Peter Diekmann entgegennehmen und wurden in das Studien- und Berufsleben verabschiedet.

„Greift nach den Sternen“, gibt Schuldirektor der Berufsbildenden Schulen Peter Diekmann den 96 Absolventen mit auf den Weg. „Macht das, was euch Spaß und Stolz bereitet und bleibt immer mutig.“ Insgesamt 96 Schüler der BBS Meppen durften nach ereignisreichen Schuljahren ihr Abiturzeugnis entgegennehmen und haben somit den höchsten deutschen Schulabschluss ergattert. „Für euch haben wir den roten Teppich ausgerollt, das ist euer großes Finale“, wendet sich Diekmann an die 57 Absolventinnen und 39 Absolventen. Das Abiturzeugnis gebe jedem einzelnen die Möglichkeit seine eigenen Träume zu verwirklichen. „Ihr seit 96 Fachkräfte“, erklärt der Schulleiter.

Allerdings müssen die Schüler des Abiturjahrgangs sich stetig neue Ziele setzen. „Das ist eines der Grundprinzipien für Erfolg. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen und arbeitet immer weiter an euren selbst gesteckten Zielen.“ Aber es geht auch ein großer Dank an die Eltern und Lehrer, die die Schüler mit aller Kraft und großem Engagement in den vergangenen Jahren unterstützt hätten.

Als Festredner sprach in diesem Jahr Hans Knöchel, der selbst vor sieben Jahren an den BBS seine allgemeine Hochschulreife erwarb und nach einem Informatikstudium aktuell mit einer Firma in Osnabrück selbstständig ist. „Für mich ist es eine Ehre nach sieben Jahren wieder hier zu stehen“, freut sich Knöchel. „Das, was während der Schulzeit passiert, ebnet in gewisser Weise den Lebensweg und hilft einem die richtige Richtung zu finden“, erklärt der Informatiker und App-Entwickler. „Macht das, worauf ihr Bock habt, das, was euch Spaß macht und das, an das ihr glaubt.“ Neben dem Festredner Hans Knöchel trat ebenfalls die Jahrgangssprecherin Janina Dedden vor das Publikum. Gekonnt locker gab die Abiturientin dem Publikum einen Einblick in die vergangenen Jahre und ließ die Abizeit kurzerhand Revue passieren. Die Schüler der BBS Meppen erreichten in diesem Jahr einen Abiturdurchschnitt von 2,7. „Das ist eine Verbesserung von 0,1 im Vergleich zum Vorjahr“, freut sich Schulleiter Peter Diekmann.

Die Absolventen:

FGE3-1

Janina Dedden, Ahmsen; Marcel Fuhler, Haren (Ems); Eilert Köster, Haren (Ems); Tim Küper, Haren; Jan Georg Quednow, Meppen; Naomi Rohling, Twist; Jaron Rosemeyer, Meppen; Nils Wekenborg, Meppen; Simon Willken, Haren (Ems)

Anzeige Anzeige

FGG3-1

Judith Dames, Meppen; Jutta Lüllmann, Werlte-Bockholte; Lea Meerjans, Werlte; Julia Menke, Werlte-Lahn; Laura Müter, Haren (Ems); Hannah Preuschoff, Sögel; Vanessa Rohde, Werlte-Wehm; Lia Stöckel-mann, Haren

FGQ3-1

Friederike Bojer, Lahn; Fabien-Pascal Dallmann, Meppen; Laura Ellermann, Haren-Lindloh; Dana Fehring, Werlte-Wehm; Pia Hemmen, Haselünne; Jessica Hinrichs, Sögel; Ines Jansen, Breddenberg; Meike Janssen, Lathen; Ann-Christin Lager, Haselünne-Lotten; Bianca Lammers, Haren (Ems); Svenja Lüken, Herßum; Nicole Reisch, Sögel; Celin Thedering, Meppen; Viona Viviane Wagener, Sögel; Florian Wilken, Eisten; Hanna Wittstruck, Haren

FGQ3-2

Hannah Albers, Haren; Lynne Bergmann, Geeste; Dana Bröckerhoff, Geeste; Annika Gerdes, Haren (Ems); Tim Held, Twist; Vivien Jansen, Geeste; Lena Jönen, Lathen; Lara Klaßen, Twist; Marika Antonia Kuipers, Twist; Melanie Nixdorf, Twist-Schöninghsdorf; Johanna Pfeifer, Meppen; Simone Wilmes, Twist; Michael Witt, Meppen

FGW3-1

Lina Andrees, Meppen; Dominik Bechtoldt, Geeste; Florian Bölscher, Meppen; Cynthia Emmerig, Twist; Pascal Geers, Meppen; Patrik Hoffschrör, Meppen; Lena Janning, Twist; Jannis Kramer, Meppen; Max Krieger, Meppen; Justin Milewski, Meppen; Michael Niers, Meppen; Richard Robben, Meppen; Elisa Schulte, Meppen; Mathias Sonnenburg, Geeste; Michelle Stroot, Twist

FGW3-2

Jannik Böckmann, Haren-Erika; Florian Bols, Haren (Ems); Nadja Bootsmann, Steinbild; Vanessa Broja, Haren (Ems); Daniel Einspanier, Haren-Rütenbrock; Enno Esders, Haren (Ems); Evelin Fateus, Haren (Ems); Marie-Christin Gebben, Haren (Ems); Alina Lake, Meppen; Max Schumacher, Haren (Ems); Maike Tieben, Haren-Rütenbrock; Laura Elisa Tieck, Haren (Ems); Steffen Vahlhaus, Haren (Ems); Joris Alexander Vogt, Neubörger; Marvin Wobken, Haren; Lara-Maria Wösten, Haren (Ems)

FGW3-3

Britta Berens, Haselünne-Andrup; Stefanie Gauk, Sögel; Pia Hähnel, Haselünne; Laura Hauk, Groß Ber-ßen; Christian Hellmann, Meppen; Jennifer Holz, Westrum; Jonas Janßen, Werlte; Anna Leigers, Mep-pen; Benjamin Loef, Herzlake; Sven Mataj, Meppen; Lennart Menzel, Haselünne; Leonard Mimjähner, Haselünne; Astrid Poppen, Renkenberge; Moritz Rawe, Haselünne; Kira Rolfes, Stavern; Jannis Stüren-berg, Haselünne; Nils Thünemann, Haselünne; Daniel Wester, Haselünne