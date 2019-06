Stavern. Nach dem Erfolg im letzten Jahr veranstaltet der Western Reitsportverband National Barrel Horse Association of Germany e.V. (NBHA) auch in diesem Jahr wieder ein Speed Rodeo Turnier auf der Star Guest Ranch in Stavern.

Das Turnier findet am Samstag, dem 29. Juni ab 14 Uhr und am Sonntag, dem 30. Juni, ab 10 Uhr statt. Gastgeberin Frieda Mertens erwartet in diesem Jahr hochkarätigen Starter, wie etwa Deutsche Meister oder solche, die die NBHA of Germany bereits auf internationalen Events in China, Mexico oder Brasilien vertreten haben.

Am ersten Turniertag geht es für Verbandsmitglieder darum, in den Disziplinen Pole Bending und Barrel Race Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in den Klassen Open, Kiddy, Junior, Youth und Senior zu sammeln. Die Deutsche Meisterschaft wird in diesem Jahr zum ersten Mal ebenfalls auf der Triple Star Guest Ranch stattfinden, und zwar am 17. und 18. August.

Außerdem werden noch die Zusatzdisziplinen Lock Race, Texas Barrels und Butterfly Race angeboten, welche zum Teil erstmalig in der Geschichte der NBHA of Germany stattfinden. Nichtmitglieder haben die Möglichkeit, in der Schnupperklasse für günstiges Startgeld ebenfalls fünf Disziplinen zu reiten, um den Sport kennenzulernen. In der Bambiniklasse werden die jüngsten Reiter zu sehen sein.

Am Samstagabend findet für alle Teilnehmer, Zuschauer und Gäste eine Aftershow-Party im Saloon der Triple Star Guest Ranch mit Live Musik der Band "from the shack" statt. Am Sonntag heißt es dann nach dem Turnier in Bippen zum zweiten Mal in diesem Jahr "NordCup". In den Klassen Kids, Amateur, Open und Team kämpfen Mitglieder sowie Nichtmitglieder unterschiedlichsten Alters um den Tagessieg und sammeln Punkte für die Jahreswertung, für die die Punkte aller fünf NordCup-Turniere der Saison zusammengezählt werden.

Während die Open-Klasse den Verbandsmitgliedern vorbehalten ist, sind alle anderen Klassen von einer Mitgliedschaft unabhängig. Ganz neu in diesem Jahr ist die Klasse "Team", in der nicht wie sonst einzelne Pferd-Reiter-Kombinationen gegeneinander antreten, sondern Zweiter-Teams.

2019 hatte mit Melina Koch aus Stavern eine Lokalmatadorin gewonnen.