Spannende Projekte für junge Talente am Windthorst-Gymnasium

Eigene Elektronikschaltungen bauten die Schüler ebenfalls. Foto: Windthortgymnasium

Meppen. Am Samstagmorgen in die Schule gehen? Na klar – über 100 neugierige Grundschüler um 9 Uhr zum „Tag der Talente“ ans Windthorstgymnasium Meppen, um dort vier Stunden in spannenden Projekten zu arbeiten.