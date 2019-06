Eins der Plakate. Foto: Emsländisches Landvolk

Meppen. Menschen in der Stadt für Landwirtschaft zu begeistern ist keine leichte Aufgabe. Aus Sicht der Landwirtinnen und Landwirte in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim aber eine wichtige. „Deshalb bringt unsere Kampagne ‚Echt grün – Eure Landwirte‘ unsere Botschaften in die Großstädte.