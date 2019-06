Meppen. Anträge der AfD-Fraktion und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Reinhard Winter (CDU) haben in der Kreistagssitzung eine intensive Debatte ausgelöst. Anträge und Beschwerde wurden wie von der Kreisverwaltung empfohlen abgelehnt.

