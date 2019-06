Meppen. Das Haselünner Unternehmen Techno-Composites Domine GmbH, kurz TC Domine, hat eine Spezialkonstruktion für den Chemiekonzern Dow fertiggestellt. Die Meppener Spedition Többe hat sie transportiert.

„Wenn die Teile fertig montiert sind, bilden sie einen überdimensionalen Regenschirm“, erklärt Gerrit Mann, Geschäftsführer bei TC Domine. Sieben jeweils sechzehn Meter lange Bauteile hat ein Gabelstapler vor dem TC-Werkstor in Haselünne auf zwei Lastwagen der Spedition Többe gehoben. Per Schwertransport gingen sie dann zum Chemiewerk Dow in Stade, wo sie in Kürze montiert werden und die Hochklärbecken während der Revision abdecken und vor Regen und Staub schützen sollen.

Das Werk Stade gehört einer Pressemitteilung zufolge zum amerikanischen Unternehmen Dow, das weltweit 37000 Mitarbeiter beschäftigt. Dow ist einer der ersten großen Kunden der TC Domine, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert.

„Eigentlich ist es kein Schwertransport im wörtlichen Sinne“, sagt Gerrit Mann. „Denn trotz ihrer Größe wiegen die Teile nicht viel.“ Sie wurden bei TC in Haselünne für die spezielle Anwendung bei Dow konstruiert und aus glasfaserverstärktem Kunststoff, kurz GFK, sowie einem leichten Plattenmaterial gefertigt. Für Dow Stade habe man schon viele Sonderkonstruktionen aus GFK gebaut.

Der Werkstoff sei in der Chemieindustrie insbesondere wegen seiner außerordentlich hohen Korrosions- und Witterungsbeständigkeit und mechanischen Belastbarkeit gefragt. Aufgrund ihres geringen Gewichts können GFK-Bauteile – z. B. Gitterroste, Laufstege und Spritzschutzelemente – oftmals ohne den Einsatz von Kränen transportiert und errichtet werden.

TC Domine wurde 1994 von Anton Lügering als kunststoffverarbeitender Betrieb in Haselünne gegründet. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen nach eigenen angaben zu einem der führenden Spezialisten für anspruchsvolle Konstruktionen auf der Basis von GFK-Profilen entwickelt und sich nicht nur in der Chemieindustrie einen Namen gemacht. System-Bauteile auf GFK-Basis findet man auch in Bussen und Schienenfahrzeugen von Siemens, Daimler und MAN.

Vor sechs Jahren hatte sich der Firmengründer in den Ruhestand zurückgezogen und sein Unternehmen an Gerrit Mann übergeben. Heute beschäftigt TC Domine 50 Mitarbeiter an zwei Standorten: in Haselünne und seit 2018 auch in Meppen-Nödike. „Die Auftragsbücher sind gut gefüllt“, berichtet Mann. „Für weiteres Wachstum brauchen wir insbesondere in der CNC-Fertigung dringend Verstärkung.“