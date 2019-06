Meppen. Mit einer Spendensumme im sechsstelligen Bereich unterstützt der Ladies' Circle Lingen-Meppen das Krebshilfeprojekt flugkraft.

Seit 2017 ist flugkraft - das Foto- und Hilfsprojekt gegen Krebs, dass nationale Serviceprojekt von Ladies' Circle Deutschland. Die Ladies des regionalen Circle Lingen-Meppen haben diese Kooperation voller Überzeugung auf die Beine gestellt und konnten eine Spendensumme von 115 000 Euro aufbringen.

Das Projekt flugkraft unterstützt krebskranke Menschen und deren Angehörige. Überwiegend werden erkrankte Kinder und Frauen von der Organisation betreut. Während der Therapiezeit ermöglichen positive (Familien-) Fotos tolle Momente, die Mut machen und bei der Verarbeitung der Krankheit helfen können. Die Gründerin und Fotografin Marina Proksch-Park hat seit der Entstehung der in Rhauderfehn ansässigen Organisation im Jahre 2013 mehr als 200 Kinder und deren Angehörige deutschlandweit fotografiert und beeindruckende Aufnahmen erstellt.

Die Organisation finanziert sich über Spendengelder und ist somit auf Freunde und Förderer angewiesen. „Wir freuen uns jederzeit über Unterstützer. So waren wir umso mehr euphorisiert, als wir 2017 den Anruf über die Zusammenarbeit mit dem Ladies‘ Circle Deutschland erhalten haben. Ein solches Ausmaß an Anfragen und positiver Resonanz in den vergangenen zwei Jahren haben wir nicht erwartet“, blickt Proksch-Park zurück.

Die Ladies vom Circle haben sich intensiv für die Unterstützung und Verbreitung in ganz Deutschland eingesetzt und keine Mühen gescheut. „Es war uns wichtig das Projekt und die Zusammenarbeit dann auch mit mehr als einhundert Prozent anzugehen. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und auch alles erdenklich Mögliche in unserer Region versucht zu realisieren, neben dem, was deutschlandweit unternommen wurde und es ist uns auch gelungen“, berichtet Kuhl. Mit einem glücklichen Lächeln möchten sich die Ladies auch bei allen regionalen Unterstützern bedanken. Die Ladies planen schon weitere Kooperationen. Interessierte können sich melden.