Stadtkiosk Frilling jetzt auch in Meppen CC-Editor öffnen

Den Stadtkiosk Julius Frilling findet man an der Bahnhofstraße in Meppen. Foto: Frilling

Meppen. Bislang war der Stadtkiosk Julius Frilling im südlichen Emsland und in der Grafschaft Bentheim zuhause. Jetzt ist eine Filiale des Unternehmens auch in Meppen zu finden. Seit kurzem hat der Kiosk in der Bahnhofstr. 9, direkt neben dem Kino, seine Türen geöffnet.