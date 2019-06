Über 1000 Menschen strömten am Montag in das Emsbad in Meppen. Foto: Harry de Winter

Meppen. Wer der Hitzwelle im Emsland in den kommenden Tagen entkommen will, der kommt eigentlich nicht um einen Besuch in einem der Freibäder oder einer der Badeseen herum. Über 1000 Menschen strömten am Montag in das Emsbad in Meppen.