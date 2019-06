Alter und neuer Erster Kreisrat ist Martin Gerenkamp (zweiter von links). Ihm gratulierten (von links): Landrat Reinahrd Winter, die Vorsitzende des Kreistages, Ulla Haar und ihr Stellvertreter Georg Raming-Freesen. Foto: Thomas Pertz

Meppen. Erster Kreisrat Martin Gerenkamp ist in der Kreistagssitzung am Montag in Meppen für acht weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Er bekam 54 Ja- und zwei Neinstimmen. Der 55-jährige Jurist aus Lingen arbeitet seit 1994 beim Landkreis Emsland.