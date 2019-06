Meppen. Der Deutsche Kinderschutzbund Emsland-Mitte hat sein 25jähriges Bestehen gefeiert. Im Rahmen einer Feierstunde im Meppener JAM wurde dankbar auf die „erfolgreiche Geschichte“ des Kinderschutzbundes mit seiner Beratungsstelle in Meppen zurückgeblickt. Anschließend gab es im und auf dem Geländes rund um dem Jam ein buntes Kinderfest.

