Herzlake. Der Schützenverein Westrum in der Gemeinde Herzlake hat sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Nach einer Schützenmesse und einem Ehemaligentreffen mit mehr als 400 Gästen war der große Festumzug mit 1000 Teilnehmern durch die Straßen des Orts Höhepunkt der Feierlichkeiten.

