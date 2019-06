Foto © Picturepower / Scholz

Meppen. Der zweite Veranstaltungstag des Emsland Open Air am Samstag, 22. Juni 2019, in Meppen war ein voller Erfolg. Die Besucherzahlen lagen mit rund 9000 Menschen deutlich über dem des Vortages mit rund 6000. Johannes Oerding und Pur standen auf der Bühne. Hier der Konzertabend in der Bilderstrecke.