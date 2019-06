Der Landkreis Emsland muss den Nahverkehr in die Hand nehmen

Meppen. Das Niedersachsen-Ticket soll in allen Bahnen und Bussen im Bundesland gelten. Es darf nicht dabei bleiben, dass das Emsland davon ausgeschlossen ist. Der Landkreis ist gefragt. Ein Kommentar.

"Weiße Flecken" kennt der Emsländer vor allem, wenn es um Lücken in der Internetversorgung geht. Dass der ganze Landkreis ein solcher sein soll, ist vom VCD-Vorsitzenden Wolfgang Schröder zwar bewusst überspitzt formuliert, aber nicht gänzlich falsch. Dass es im Emsland nicht möglich ist, mit dem Niedersachsen-Ticket auch Bus zu fahren, ist kein akzeptabler Zustand. Der Landkreis muss in diesem Bereich tätig werden, auch wenn er nicht direkt in der Verantwortung steht.

Obwohl die Verkehrsunternehmen selbst eine Vereinbarung mit der Niedersachsentarif GmbH schließen müssen, sollte der Landkreis die Verantwortung in die Hand nehmen. Dazu müsste er alle Verkehrsunternehmen an einen Tisch bekommen und Einigkeit schaffen. Ein gemeinsamer Verkehrsverbund sollte das Ziel des Landkreises sein. Denn damit schafft man viele Vorteile. Einheitliche Fahrpläne, Preise und bessere Anbindung an alle Verkehrsmittel würden nicht nur Emsländern, sondern auch vielen Touristen nutzen.