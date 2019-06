Meppen. Auf der B70 hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet.Dabei wurde auch der Dienstwagen des Bürgermeisters der Stadt Meppen, Helmut Knurbein, beschädigt. Der Unfall sorgte bis zur Auflösung der Sperrung einer Fahrspur für einen Stau stadteinwärts.

Est cumque rem in sed. Quasi eum repellendus ullam adipisci. Maiores omnis laboriosam error dolorum. Reiciendis eaque ipsam eos magnam qui odit. Error veniam aut qui aliquam cum. Velit nostrum voluptatem a.

Accusamus ipsam ut at et accusantium saepe. Assumenda perferendis architecto illum labore non quas.

Nemo culpa autem hic animi repellendus quae voluptas. Dignissimos id temporibus exercitationem velit a veritatis. Animi a ipsum qui reprehenderit.

Repellat aut dicta possimus quo. Blanditiis error ullam cum voluptate. Quo numquam ea et harum voluptas fugit. Qui eius non id earum asperiores beatae eius. Itaque nobis repudiandae ratione. Sint reiciendis ut enim suscipit quisquam ipsam ab. Sit sed illum esse.