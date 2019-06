Meppen. Das traditionelle Adlerschießen des Schützenvereins Hemsen hat Bernhard Leffers als Sieger hervorgebracht. Er setzte sich gegen zwei weitere Königsanwärter durch und regiert nun für ein Jahr die Hemsener Schützen.

