Jahresbilanz des Jobcenters: Keiner wird aufgegeben

Im Gebäude der Kreisverwaltung befindet sich das Jobcenter des Landkreises Emsland. Foto: Ludger Jungeblut

Meppen . Keiner wird aufgegeben, jeder bekommt eine Chance – und wenn es sein muss, eine zweite und dritte: Was der Leiter des Jobcenters im Landkreis Emsland, Hans Hannen und sein Team, in den letzten Jahren bei der Integration von Menschen mit schweren Vermittlungshemmnissen in den Arbeitsmarkt geleistet haben, verdient Respekt und Anerkennung.