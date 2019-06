Meppen. Das Jobcenter des Landkreises Emsland ist 2018 sehr erfolgreich gewesen, was die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt anbelangt.

Dies geht aus dem Bericht hervor, den der Leiter des Jobcenters, Hans Hannen, den Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration erläuterte. Der Ausschuss tagte in der neuen Beratungsstelle des Caritasverbandes Emsland in Meppen. Geschäftsführer Marcus Drees stellte vor Beginn der Sitzung das Haus und die einzelnen Fachbereiche vor. Die örtliche Zusammenziehung der einzelnen Fachbereiche schafften noch mehr Kundennähe, erläuterte Drees bei einem Rundgang.

Nah am Kunden ist auch das Jobcenter des Landkreises Emsland, wie aus der Jahresbilanz 2018 deutlich wurde. Seine Aufgabe ist es, Leistungen zum Lebensunterhalt (Grundsicherung) zu gewähren und Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen. Beim Jobcenter sind rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen die Fachkräfte in den Kommunen, was die Auszahlung von Leistungen aus der Grundsicherung anbelangt.

Zahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt

Wie Hannen im Ausschuss erläuterte, ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Emsland, die Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen, von 7494 im Januar 2017 auf 6674 Ende 2018 gesunken. Als "Bedarfsgemeinschaft" kann eine einzelne Person gelten, aber auch mehrere sind möglich. Was die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten anbelangt, sank sie durch Integration in Arbeit und Ausbildung zwischen Oktober 2017 (9894) und Oktober 2018 (9099) im Emsland um 7,5 Prozent. Der Landesdurchschnitt belief sich auf fünf Prozent, im Bund waren es 6,2.









"Uns ist es im Emsland in verstärktem Maße gelungen, die Zahl der Leistungsbezieher abzubauen", sagte Hannen. Bestreben des Jobcenters sei es dabei, Menschen wieder in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu vermitteln, nicht in Minijobs. Im Laufe des Jahres 2018 gelangen nach seinen Angaben insgesamt 3605 Integrationen, davon 2785 in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, einschließlich Ausbildung (77,3 Prozent). Die Zahl der Integration in geringfügige Beschäftigung (820) sank auf den niedrigsten Stand der letzten Jahre.

"Jobs schafft die Wirtschaft"

"Wir als Jobcenter schaffen keine Jobs, das macht die Wirtschaft", sagte Hannen. Das Jobcenter könne aber durch vielfältige Unterstützung Menschen wieder in ein festes Arbeitsverhältnis zu bringen. Dazu zählen vorab definierte Integrationsziele, Weiterbildungsmaßnahmen, Qualifizierungen, Umschulungen und Sprachkurse. All dies ist dem Bericht zufolge 2018 auch in erheblichem Maße bei Menschen mit Migrationshintergrund gelungen. So wurden von Januar bis Dezember 2018 insgesamt 678 Integrationen gezählt, davon 578 in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Dies entspricht einer Quote von 85 Prozent.

Das Ergebnis dieser Bemühungen: Das Jobcenter des Landkreises Emsland und die Arbeitsagentur weisen mit zusammen 2,3 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in Niedersachsen auf. "Es ist ein erfreulicher Rückgang vor allem da, wo es um die Langzeitarbeitslosen geht", bewertete Arnold Terborg (CDU) die Arbeit des Jobcenters. Er sprach allen Mitarbeitern dort seinen Dank aus. Dem schlossen sich Michael Fuest für die Grünen und die SPD-Kreistagsabgeordnete Edeltraut Graeßner an. Sie sprach von einer "beeindruckenden Bilanz".

Kommentar: Keiner wird aufgegeben