Nena in Meppen. Foto © Picturepower / Scholz

Meppen. Am Freitag, 21. Juni 2019, fand der erste Abend des Emsland Open Air in der Hänsch-Arena in Meppen statt. Nena und Wincent Weiss standen auf der Bühne. Alles rund um die beiden Konzerte können Sie hier nachlesen. Am Samstag, 22. Juni 2019, stehen Johannes Oerding und Pur auf der Bühne.