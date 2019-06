Im Liveticker: Emsland Open Air – Wincent Weiss ist am Start CC-Editor öffnen

Foto: Harry de Winter

Meppen. Am Freitag, 21. Juni 2019, findet das Emsland Open Air in der Hänsch-Arena in Meppen statt. Nena und Wincent Weiss stehen auf der Bühne. Alles rund um die beiden Konzerte können Sie live bei uns im Liveticker verfolgen.