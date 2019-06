Meppen. Die Nachrichten vom Insektensterben haben einen regelrechten Boom an Insektenhotels ausgelöst. Allerorten sind Schulen, Vereine und Privatpersonen engagiert für die Wildbienen. Bei der Ausstattung der Nistwände werden allerdings häufig Fehler gemacht, stellt Gerhard Schaad vom Naturschutzbund (Nabu) Emsland Mitte fest.

Das führt dazu, dass die oft mit viel Aufwand errichteten Nistwände kaum besiedelt werden. Eine gut ausgestaltete Nisthilfe kann über Jahre hinweg vielen Insekten als Eiablageplatz dienen. Dem Besitzer eröffnen sich dadurch immer wieder spannende Einblicke in das Leben der Insekten. Gerhard und Karin Schaad vom Nabu Emsland Mitte haben in einem Faltblatt zusammengestellt, wie man es richtig macht und welche Fehler vermieden werden sollten:



Für Holzelemente sollte abgelagertes, rissarmes Laub-Hartholz verwendet werden, Buche ist besonders gut geeignet. Achten sollte man auf saubere glatte Bohrungen von zwei bis zehn Millimeter Durchmesser. Die Bohrungen sollten so tief wie möglich in die Längsseite des Holzes gebohrt werden und hinten geschlossen sein. Ebenfalls geeignet sind glatte Röhrchen aus Pappe, Bambus oder Strohhalme. Diese müssen hinten verschlossen werden, etwa mit Gips, und können in Bündeln in Konservendosen oder Lochziegel gesteckt werden. Besonders gern werden Lehmblöcke angenommen. Diese können vorgebohrt sein oder werden selbst von den Insekten angebohrt.





Ungeeignet, aber leider oft in den Insektenhotels anzutreffen sind rissige Nadelhölzer, Weichhölzer, Ziegel mit zu großen, scharfkantigen Löchern, Tannen- und Kiefernzapfen, Stroh sowie gequetschte oder gespaltene Halme. Sind solche Materialien verbaut worden, rät der NABU, diese einfach gegen besser geeignete Elemente austauschen, der Besiedlungserfolg stellt sich dann in den Sommermonaten sehr schnell ein.

Ein Schutzgitter vor der Nistwand muss nur dann angebracht werden, wenn Vögel sich an der Nisthilfe zu schaffen machen. Das Gitter sollte einen Abstand von drei Zentimetern zur Nisthilfe haben. Ein sonniger, windstiller und trockener Aufstellort ist optimal. Selbstverständlich kann ein Insektenhotel nur dann Erfolg haben, wenn es in der Umgebung ausreichend pollenspendende Pflanzen, also heimische Stauden und Blütensträucher, gibt.

Das Faltblatt mit noch mehr Tipps sowie einem Rezept für die richtige Lehmmischung für Nistwände ist kostenlos beim Nabu erhältlich und steht auf der Website www.nabu-emsland.de neben anderen Materialien zum Download bereit (Rubrik Natur im Garten). Alle Materialien können auch angefordert werden beim NABU, Postfach 1621, 49706 Meppen. Wildbienenfreunde können sich zudem schon einmal den 19. September vormerken. In der Cafeteria des St.-Vitus-Werks in Meppen veranstaltet der Nabu einen Vortrag mit dem Wildbienenexperten Hermann Hunfeld aus Dortmund.