Diese ehemalige Hudeeiche in Sögel soll zum Naturdenkmal erklärt werden. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. Eingriffe in Natur und Landschaft müssen ausgeglichen werden – in der Regel durch Ersatzmaßnahmen an Ort und Stelle. Wo das nicht gelingt, kann der Verursacher auch Ersatzgeld zahlen, das dann an anderer Stelle für den Naturschutz eingesetzt wird. Wie dieses Geld künftig im Emsland ausgegeben werden soll, dafür gibt es nun eine neue Richtlinie.