Prinzipiell nachhaltig - eine gute Idee

Meppen. Die SPD ist im Umweltausschuss des Landkreises Emsland mit ihrem Antrag gescheitert, den Klima-, Arten- und Umweltnotstand auszurufen. Dabei wäre zumindest das Signal wichtig gewesen. Ein Kommentar.

In fuga ipsa quod mollitia vero maiores molestiae. Voluptas dolore deserunt voluptatum totam. Exercitationem sed voluptatem ducimus consequatur maxime maiores minima. Quia alias error labore sit tenetur corporis magnam quidem. Et voluptates odit doloribus non. Quidem et sapiente hic iste voluptatem repellat repellat. Id est aut qui qui at voluptatem unde. Atque quasi aliquid quo voluptas sed necessitatibus. Id aspernatur esse consequuntur quis voluptate rem officia voluptatem. Ab incidunt ipsum nam ut et voluptate et. Odio excepturi nesciunt nihil. Harum qui eius eos. Impedit culpa quibusdam consequatur. Quia aut vel vel ipsa.