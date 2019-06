Energiebündel: Nena steht am Freitag beim zweitägigen Emsland Open Air auf der Bühne. Foto: Michael Gründel

Meppen. Wo der SV Meppen sonst seine Spiele austrägt, sind am Freitag, 21. Juni, Nena und Wincent Weiss sowie am Samstag, 22. Juni, Pur und Johannes Oerding die Hauptakteure. Sie sind die Stars beim Emsland Open Air in der Hänsch Arena in Meppen.