Meppen. Am Freitag, 21. Juni 2019, findet beim Racepark in Meppen-Hüntel ein Motorsport-Fantag statt. Motorsportfans aus der ganzen Grenzregion zu den Niederlanden sind eingeladen, im Racepark Meppen schon ein wenig Asser TT-Atmosphäre zu schnuppern.

Für die Besucher des Fantags soll es Taxifahrten auf der Strecke mit Rennfahrern in Porsche und Co., eine kleine MotoGP- und DTM-Paddock geben. Außerdem gebe es die Möglichkeit zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter ein "Meet and Greet" mit MotoGP-Star Valentino Rossi zu gewinnen.

Deutsche Motorsportfans

Die TT-Strecke begrüßt immer mehr deutsche Motorsportfans auf der TT Strecke, die sich nicht nur freuen weil Assen relativ nah an Nord-Deutschland ist, aber auch weil sie einige Tage ausgiebig die einzigartige Atmosphäre in der Kathedrale des Motorsports genießen können, heißt es in der Pressemitteilung von TT Circuit Assen. Als Service für diese Fans hat die Strecke seit mehr als zehn Jahre eine deutschsprachige Streckensprecherin, die während der TT alle in eigener Sprache auf dem Laufenden hält.

DTM in Assen

Die DTM, die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft wird zum ersten Mal auf der grenznahen TT-Strecke abgehalten und dort veranstaltet von Lee van Dam von LDP International. Van Dam hat einen Drei-Jahres-Vertrag mit der DTM-Serie abgeschlossen. "Die DTM und Assen waren schon länger in Gespräch", erklärt Van Dam, "aber es war vorher nicht möglich, eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung zu erzielen. Ich empfinde es als große Ehre, dass die DTM-Organisation nun an uns herangetreten ist, um in den kommenden Jahren das DTM-Rennen auf Assen zu organisieren".