Meppen. Das anstehende Juniwochenende, vom 14. bis 16. Juni 2019, bietet den mittleren Emsländern ein zahlreiches Programm. Mit Zirkusvorstellungen, „Slam im Jam“ und dem Meppener Weinfest wird viel Abwechslung geboten.

Einen sportlichen Start ins kommende Juniwochenende gibt es in Haren. Ab 17 Uhr startet der Harener Citylauf und bietet Laufstrecken unterschiedlicher Längen für verschiedene Leistungsklassen, von Schülern über "jedermann" bis hin zu den Cracks. Alle Athleten sind herzlich willkommen.

Kult am Turm

Für Fans automobiler Klassiker und Exoten dürfte es vom 14. bis 16 Juni 2019 wohl nur ein Ziel geben: Der Funpark in Meppen. Denn dann lädt der Verein Kult-Blech-Szene wieder zu seinem großen Treffen "Kult am Turm". Neben der bekannten Kultbox sollen viele weitere Attraktionen die Besucher anlocken. Erwartet werden rund 1000 Fahrzeuge und über 4000 Besucher.

Zirkus Barbossa

Akrobatisch weiter geht es das ganze Wochenende über am Pfarrheim in Herzlake. Zu Gast ist der Zirkus Barbossa, der am Freitag und Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag schon ab 14 Uhr diverse Akrobatik, eine Feuershow, sowie eine Comedy- und Wildwestshow rund 90 Minuten zeigt. Karten für das abwechslungsreiche Zirkusprogramm gibt es im Vorverkauf unter Tel.: 0170/9965063.

„Slam im Jam“

Fans der Sprechkunst sind am Freitagabend im Jugend- und Kulturzentrum Jam an der genau richtigen Adresse. Beim „Slam im Jam“ liefern sich Eva Matz, Rahel Babic, Stef und andere Slammer aus ganz Deutschland im Garten des JAM einen Wettstreit über die besten Texte. Für die Ohren gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm von Dalia Häßike. Durch den Abend führt Slam-Moderator Jens Kotalla. Start des Poetry Slam Wettbewerbs ist um 19.30 Uhr.

Weinfest

Kulinarisch wird es am Weinhaus Hülsmann. Am Samstagabend findet das Meppener Weinfest mit der nun elften Weinrebenversteigerung am Weinhaus in Esterfeld statt. Ab 18 Uhr lockt das Meppener Sommerweinfest mit Live-Musik, Speisen und Wein, sowie einer Gin- und Sektbar. Weinreben werden für einen guten Zweck versteigert.

Heidi in Ahmsen

Am Sonntag, 16. Juni, um 15.30 Uhr ist Premiere des „Heidi“-Musicals auf der Waldbühne Ahmsen. Das Buch „Heidi“, auf dem das Ahmsener Musical beruht, schrieb die Autorin Johanna Spyri 1881. „Es geht um die Frage ‚Wo ist meine Heimat‘? Das Thema ist immer wieder aktuell, gerade in diesen Tagen,“ sagt Regisseurin Judith Röser abschließend.