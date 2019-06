Meppen. Draußen herrschen vorsommerliche Temperaturen, drinnen spielt die Big Band „Seven Nation Army“ von den „White Stripes“ – vier Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Marianum Meppen wurden bei der Preisverleihung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Aula des Lingener Franziskusgymnasiums mit jeweils dritten Landespreisen ausgezeichnet.

In einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Veranstaltung wurden die erfolgreichen Teilnehmer des Solo-Wettbewerbs der Jahrgänge 8-10 und des Teamwettbewerbs geehrt. 196 Schülerinnen und Schüler haben in der Region am Solo-Wettbewerb teilgenommen; 36 von ihnen wurden nun mit einem dritten, zweiten oder ersten Landespreis ausgezeichnet.



Anspruchsvoller Wettbewerb

Um einen dritten Landespreis zu erhalten, mussten die Teilnehmer mindestens 75 Prozent der Aufgaben in den Bereichen kreatives Schreiben, Leseverstehen, Hörverstehen, Wortschatz und Landeskunde (Schottland) richtig beantwortet haben. Dazu fertigte jeder ein kurzes selbst gedrehtes Video an, in dem eine berühmte Person vorgestellt wurde. Wie anspruchsvoll der Wettbewerb ist, belegt die Tatsache, dass nur jeweils zwei Teilnehmer der Region überhaupt einen zweiten (ab 85%) oder ersten (ab 90%) Landespreis erreichten.

"Eine super Leistung"

„Eine super Leistung!“, lobten daher sowohl der Schulleiter des Gymnasium Marianum Meppen Hermann-Josef Rave als auch Oberschulrat Thomas Weßler von der Schulstiftung im Bistum Osnabrück die vier Preisträger des Marianum Christian Klemme, Denize Stutins (beide 9c), Ann-Sophie Rave (9e) und Vanessa Hempen (10b). Sowohl Rave als auch Weßler hoben hervor, dass nicht nur die hervorragenden Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, sondern auch die Bereitschaft, sich über den Unterricht hinaus zu engagieren und sein Können zu zeigen, Anerkennung verdienen.

„Es hat wirklich Spaß gemacht“

„Es hat wirklich Spaß gemacht“, bestätigt Denize Stutins, die genau wie Ann-Sophie Rave zum zweiten Mal in Folge mit einem dritten Landespreis ausgezeichnet wurde. „Mir hat am besten gefallen, dass ich mein Können unter Beweis stellen konnte und dafür in gewisser Weise belohnt wurde, was im regulären Englischunterricht nicht immer möglich ist. So fühlt man sich vor eine Herausforderung gestellt und gefordert.“ Das sieht auch Vanessa Hempen so: „Besonders gefallen hat mir, dass die Aufgabenbereiche so unterschiedlich waren.“ Dementsprechend verwundert es nicht, dass die Marianum-Schüler sich schon jetzt auf die nächste Austragung des Wettbewerbs im kommenden Jahr freuen.