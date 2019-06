meppen. Über Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit informierte sich der Stammtisch Meppen-Haren des Wirtschaftsverbandes Emsland bei einem Besuch des Vitus Werkes. Nach einer Besichtigung verschiedener Werkstätten informierte Vitus Werk Geschäftsführer Michael Korden über das Haus und die die unterschiedlichsten Formen der Inklusion.

„Inklusion ist nicht nur, wenn alle zusammen sind, sondern wenn jeder das bekommt, war er braucht“, beschreibt Korden das Vitus-Verständnis von Inklusion. Den über 700 Mitarbeitenden und den über 1400 betreuten Menschen soll eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben ermöglicht werden. „Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten und diese stehen im Mittelpunkt der Arbeit des Vitus Werkes“, so Korden.

Hier begleite das Vitus Werk die Menschen in allen Lebenssituationen. Von der Begleitung bei der kindlichen Entwicklung und von Familien über die schulische Bildung und die Berufsvorbereitung, der beruflichen Qualifizierung und Teilhabe am Arbeitsleben bis zur umfassenden Begleitung im Wohn- und Lebensumfeld, bietet das Vitus Werk die unterschiedlichsten Konzepte an. Das gute Therapieangebot, welches am Vitus Ambulanzzentrum angeboten werde, richte sich auch an Menschen ohne Beeinträchtigung.

Aufträge werden seltener

Damit eine Teilhabe am Arbeitsleben funktioniere, bedarf es einer Unterstützung der regionalen Wirtschaft. So würden zum Beispiel im Auftrag von Firmen Konfektionierungsarbeiten im Vitus Werk oder in Gruppen bei den Unternehmen selbst verrichtet. „Leider werden diese Aufträge durch den immer höher werdenden Automatisierungsgrad in den Unternehmen seltener“, sagt Korden.

Eine Alternative zur Auftragsabwicklung stellte Daniel Rolfes, Betriebsleiter der Vitus GDA GmbH vor. Der Inklusionsbetrieb aus Haren, bei dem rund 40 Prozent der Beschäftigten eine Beeinträchtigung haben, bietet Dienstleistungen im Garten- und Landschaftsbau, bei der Haus- und Elektrotechnik, im Raum- und Farbdesign sowie im technischen Gebäudeservice an. Der zertifizierte Fachbetrieb steht allen Privat- und Geschäftskunden zur Verfügung. In Geeste hat das Vitus Werk mit dem Unternehmen Garten & Ideen ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb übernommen, bei dem ebenfalls Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten.

Verband will sich kümmern

„Das Beste ist, wenn der Kunde gar nicht merkt, dass Menschen mit Behinderungen an den Gewerken mitgewirkt haben“, sagt Rolfes. So wisse man, dass die Inklusion funktioniert hat. Korden lud die Unternehmer ein, bei Bedarf Kontakt mit dem Vitus Werk aufzunehmen und somit auch ein Stück weit unternehmerische Gesellschaftsverantwortung wahrzunehmen. Stammtischsprecher Willhelm Kuipers versprach, das Thema Inklusion stärker in die Agenda des Wirtschaftsverbandes aufzunehmen und lud die rund 20 Stammtischteilnehmer dazu ein, sich bei der Verbandsarbeit mit einzubringen. Zudem wünscht sich das Vorstandsmitglied des Wirtschaftsverbandes, dass Unternehmen, Kommunen und Politik, weiterhin eng zusammenarbeiten. „Nur so können wir im Sinne der Menschen hier unsere Region voranbringen“, ist Kuipers überzeugt.