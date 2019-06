Meppen. Bei der Vollversammlung des Kreisjugendrings Emsland wurde neben der Wahl neuer Vorstandsmitglieder auch die Zukunft der ehrenamtlichen Jugendarbeit im Emsland thematisiert. Dabei stand insbesondere das Projekt „macher“ im Mittelpunkt.

Das Projekt beruht auf der sogenannten Emsland Studie. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung stellte in der Studie fest, dass das Emsland einen in Deutschland besonderen Weg geht.In den meisten dünn besiedelten, ländlichen Kreisen in Deutschland geht die Bevölkerung zurück. Viele Leute verlassen die ländlichen Regionen und ziehen in Städte. Im Emsland ist genau das Gegenteil der Fall. Immer mehr Jugendliche bleiben in der Region oder kommen nach Studium oder Ausbildung zurück. Die Menschen im Emsland seien heimatverbunden, zupackend und konservativ im besten Sinne. Das Institut stellte fest, dass durch großes Engagement in vielen kleinen Vereinen und Aktionsgruppen eine sehr gute Vernetzung im Emsland besteht. Jeder kennt jeden, und durch ein großes Traditionsbewusstsein werden viele Bräuche aufrechterhalten.



Trotz allem steht auch das Emsland vor Herausforderungen. Besonders der demographische Wandel und die sinkende Bereitschaft für ehrenamtliches Arbeiten könne zum Problem werden, so Projektreferentin Kerstin Heeke, die der Versammlung das Projekt "macher" vorstellte. Das Ziel sei unter anderem, neue Zukunftsperspektiven zu entwickeln, das Ehrenamt weiterhin zu stärken und das Emsland voranzubringen. Finanziert wird das Projekt neben dem Bistum Osnabrück und dem Landkreis Emsland auch durch die Stiftung „Lebendige Stadt“.

Aktuelles aus dem Kreishaus berichtete Dezernatsleiterin Dr. Sigrid Kraujuttis. Die 72 Stunden Aktion im Emsland sei ein großes Statement für soziales Engagement gewesen. Viele unterschiedliche Projekte haben begeistert und seien vorbildlich verlaufen. Ein neues Förderprogramm ermögliche in diesem Jahr vielen Zeltlagern neue Zelte.

Der Vorstandssprecher Hendrik Gößling lobte den Jugendförderpreis, welcher im November 2018 sogar erstmals per Live Stream übertragen wurde. Weitere Live-Sendungen des sogenannten JUZ TV seien in Planung. Auch in diesem Jahr findet der Jugendförderpreis statt. Allerdings nicht wie gewohnt in der Aula des Marianums Meppen sondern im Kossehof. Soziale Projekte, sowohl von Gruppen als auch Einzelpersonen, können bis zum 05. Oktober eingesendet werden.

Aus dem Vorstand des Kreisjugendrings wurden die langjährigen Mitglieder Ina Pool und Hendrik Gößling verabschiedet. „Ohne euch wäre es heute ziemlich grau im Emsland“ sagte Vorstandssprecher Daniel Gödiker und dankt für das große Engagement. Neue Vorstandsmitglieder haben sich zunächst nicht gefunden. Als Idee wird nun angeboten, dass Interessierte erstmal ein paar Monate in die Vorstandsarbeit „reinschnuppern“ können.