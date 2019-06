Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat das Strafverfahren gegen eine 55-jährige Frau aus Geeste wegen geringer Schuld eingestellt. Sie war angeklagt worden, weil sie nach einem Streit mit ihrem 67-jährigen behinderten Ehemann, keine notärztliche Hilfe herbei rief.

Ihr Ehemann, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, war in seinem Büro gestürzt und hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Er war offensichtlich bewusstlos. Das eingeleitete Strafverfahren war im Vorfeld der Verhandlung gegen eine Geldauflage von 500 Euro eingestellt worden. Die Angeklagte war damit jedoch nicht einverstanden und legte Einspruch ein.

Im jetzigen Verfahren legte sie für das Gericht ihre Gründe dafür überzeugend dar. Sie sagte aus, dass ihr “Noch-Ehemann” am Vorfallstag betrunken in seinem Büro gelegen hatte. Eine geleerte Schnapsflasche habe auf dem Bürotisch gestanden. Als sie ihn ansprach habe er nur gesagt: “Hau ab”. Daraufhin sei sie böse und wütend geworden und habe seine Modellautos auf den Boden geworfen. Diese und ähnliche Situationen habe sie in der Vergangenheit wöchentlich erlebt.

Sie habe Bilder gefertigt und sie per Whatsapp an ihren Sohn geschickt, damit dieser den Ehemann abholt. Ebenso habe sie auch die Putzfrau im Ort verständigt und um Hilfe gebeten. Die Angeklagte sagte sie habe Angst gehabt und sei in Panik geraten, weil sie sein Verhalten und den ewigen Streit nicht mehr aushalte. Ihr Mann habe es ihr in der Vergangenheit untersagt, einen Krankenwagen oder Arzt anzurufen. Wenn sie sich daran nicht hielt, habe es über eine Woche lang Streit gegeben.

In Panik geraten

Sie sei in Panik aus der Wohnung gelaufen und um sich im Auto, das vor der Tür stand, zu beruhigen. Als sie dann die Signalhörner der Rettungsdienste hörte, sei sie weggefahren, habe jedoch noch gesehen, das sie vor ihrem Haus anhielten.

Der Ehemann, der als Zeuge geladen war, stellte den Sachverhalt anders dar. Er leide seit zwei Jahren an einer Anämie, die zu Schwindelanfällen, Benommenheit , Erschöpfungen und Gleichgewichtsstörungen führe. So sei es auch des öfteren vorgekommen, dass er gestürzt und bewusstlos gewesen sei. Anfangs habe er seiner Frau untersagt ärztliche Hilfe zu rufen, später dann habe er sich auch ins Krankenhaus bringen lassen. Betrunken sei er nicht gewesen, er habe lediglich drei Jägermeister getrunken. Er erinnerte sich nicht mehr daran, seiner Frau gesagt zu haben, dass sie gehen solle. Nach seiner Auffassung habe sie übertrieben reagiert und “mal wieder am Rad gedreht”. Den Rettungskräften, die vom Sohn verständigt worden seien, habe er die Tür geöffnet. Wie lange er hilflos in Büro gelegen habe, konnte er nicht sagen.

Geringe Schuld

Nach Beendigung der Beweisaufnahme kamen der Richter und die Staatsanwältin zu der Überzeugung, dass die Schuld der Angeklagten gering sei. Sie habe ja auch noch gewartet bis die ärztliche Hilfe eingetroffen sei. Deshalb kam überein, das Verfahren gegen die Angeklagte ohne Geldauflage einzustellen.