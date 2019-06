Meppen . „Danke fürs Blühenlassen!“ Unter diesem Motto fordert der Naturschutzbund im Emsland dazu auf, Wildblumen und damit Insekten zu fördern. Der NABU möchte schöne Beispiele auf seiner Internetseite veröffentlichen.

Schimpfen über Schottergärten und Insektenschwund? Der NABU empfiehlt: Selber gegensteuern. „Dazu suchen wir gute Beispiele, die zur Nachahmung anregen“, sagt Jutta Over, Geschäftsführerin des Naturschutzverbandes in Meppen.



Denn um Schmetterlingen, Hummeln und Wildbienen Nahrung zu bieten, brauche es nicht viel Platz. „Einfach mal eine kleine Blühinsel im Rasen beim Mähen verschonen, am Zaun ein paar Kräuter aussamen lassen, einen Balkonkasten mit einer Wildblumenmischung einsäen“ – und schon werde man durch schöne Beobachtungen und bunte Gartenbesucher belohnt, sagt Over.





Solche Beispiele suche man und wolle durch die Veröffentlichung zur Nachahmung anregen. Deshalb fragt der NABU: „Kennen Sie jemanden, der es einfach mal blühen lässt? Der nicht alle Ecken seines Gartens mit Besen und Laubsauger klinisch reinhält, sondern auch mal die Natur machen lässt? Oder haben Sie selbst solche Ecken im Garten?“





Dann bittet der Naturschutzbund um ein Foto von der auch noch so kleinen Blütenpracht, um sie auf seiner Website in einer Galerie zu veröffentlichen. Die Motivation ist für Over klar: „Damit möchten wir Danke sagen – Danke fürs Blühenlassen.“

Erste Beispiele sind bereits unter www.nabu-emsland.de eingestellt worden: Gänseblümchen im Rasen, Akelei in einer Mauerritze oder Günsel im Pflaster locken Insekten an und erfreuen das Auge. Der NABU wirbt nun also emslandweit um schöne Beispiele schöner Unordnung und verspricht: Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Eine erteilte Einwilligung zur Veröffentlichung kann jederzeit widerrufen werden.