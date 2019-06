Meppen. Das lange Pfingstwochenende 2019 steht vor der Tür. Zeit, sich Gedanken zu machen, wie man die freien Tage im mittleren Emsland verbringen möchte. Mit Schauspiel, Musik und Motorsport ist für Abwechslung zwischen dem 7. und 10. Juni 2019 gesorgt.

Den Start in das verlängerte Pfingstwochenende machen Tobias Sudhoff und die Goodbye All Stars Band. Ab 20 Uhr gastiert diese Kombination am Freitagabend im Alten Güterbahnhof Meppen und präsentiert dem Publikum ein ausgewähltes Jazzkonzert. Gespielt wird Kein Nickelbrillenjazz sondern handfeste deutsch-italienische Wertarbeit. Mit modernen Einflüssen aber auch mit traditionellem Haut-Gout von Monk bis Mehldau kommt diese Musik erdverbunden daher. Es wird gejazzt, gegrooved und gerockt. Der Eintritt für das zweistündige Jazzkonzert ist kostenlos.

Von New York nach Madagaskar

Beste Unterhaltung gibt es am Pfingstsonntag auf der Freilichtbühne Meppen. Ab 16 Uhr startet das Familienmusical „Madagascar“ und zeigt dem Publikum die Kulisse des New Yorker Zoos, sowie den Strand von Madagaskar, denn soweit führt die abenteuerliche Reise von Marty dem Zebra, Gloria dem Nilpferd, Melman der Giraffe, Alex dem Löwen sowie den Pinguinen Skipper, Private, Rico und Kowalski. Marty träumt vom Dasein in der Wildnis, während die Pinguine heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereiten. Es kommt, wie es kommen muss: Die chaotische Flucht aus dem Zoo endet in Käfigen auf einem Schiff, einige Tiere gehen über Bord und finden sich auf der wunderschönen, aber auch nicht ganz ungefährlichen Insel Madagaskar wieder. Nach einigen Verwicklungen mit Lemuren und Fossa mündet die Geschichte in eine fröhliche Strandparty.

Motorsport-Mekka

Hingegen laut wird es am Pfingstsonntag auf dem Casper-Gerd-Ring in Rütenbrock. Das nun zum 53. Male ausgetragene internationale Auto-Cross-Rennen bietet wieder beste Unterhaltung auf dem Vereinsgelände des MSC Rütenbrock. Jedes Jahr an Pfingstsonntag wird der Casper-Gerd-Ring zum Motorsport-Mekka für Jung und Alt. Die Mischung aus Staub, Benzin und heulenden Motoren lockt auch regelmäßig mehrere tausend Zuschauer an die Rennstrecke. Start der Vorläufe ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Schon am Samstag findet ein freies Training von 18 Uhr bis 20.30 Uhr statt.